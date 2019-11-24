На Самбірщині загорівся ресторан

Вчора ввечері, 23 листопада, загорілось кафе в Новому Калинові, що на Самбірщині.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

О 20:28 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному двоповерховому кафе «Замок Тамплієрів», що в місті Новий Калинів Самбірського району.

Внаслідок займання у ресторані ніхто не постраждав, однак згорів дах та пошкоджені стіни.

Пожежу локалізували о 20:57 год. та ліквідували о 21:14 год. Поліція встановлює причину виникнення загорання.

Фото: ДСНС