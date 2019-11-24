Доба в зоні ООС минула без втрат

Вчора, 23 листопада, російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

3 обстріли російськими окупаційними військами наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ», біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив 5 обстрілів: двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ; неподалік Верхньоторецького – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська, з великокаліберних кулеметів, вели прицільний вогонь у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад півгодини. Втрат з нашого боку не зафіксовано.