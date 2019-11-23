На Добрасі загинув український військовий, ше одного поранено

Вчора,22 листопада, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив 6 обстрілів:

біля Талаківки і Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»:

неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Вчора, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.