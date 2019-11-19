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У Дрогобицькому районі «Ауді» насмерть збила велосипедиста

Ольга Денисяка

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Вчора, 18 листопада, близько 18:15 год. у Дрогобицькому районі водійка «Ауді 80» насмерть збила велосипедиста з Самбірського району. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

ДТП трапилась на автодорозі «Комарно-Дрогобич» поблизу села Нове Село Дрогобицького району.

У відділі комунікацій поліції Львівщини зазначили, що водій автомобіля «Ауді», 33-річна мешканка Дрогобицького району, наїхала на велосипедиста, 60-річного жителя одного з сіл на Самбірщині.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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