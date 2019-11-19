На Донбасі поранили українського військового

Вчора, 18 листопада, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів: двічі біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів; біля Талаківки і Гнутового – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» також зафіксовано 7 ворожих обстрілів: неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; два рази поблизу Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Новотошківського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Травневого і Гладосового – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Вчора на Приазов’ї, внаслідок обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.