Це перша масштабна аварія за останні 10 років, – «Львівводоканал» про поломку на Стрийському водогоні

На головному магістральному водогоні «Стрий-Львів», що розташований у районі села Верчани Стрийського району, сталася аварія, через яку частина львів’ян отримуватиме воду погодинно. Натомість у ЛМКП «Львівводоканал» вже заявили, що це є найбільша за останні 10 років аварія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Вийшла з ладу чавунна засува на головному магістральному водогоні, який збудували у 1978 році. Це перша така масштабна аварія за останні 10 років. Зазвичай на цьому напрямку ми проблем досі не мали. Ремонтні роботи надзвичайно складні, нам доведеться зупинити водозабір у м. Стрий та спустошити понад 20 км трубопроводу, змонтувати нову засуву, промити і знову наповнити водою увесь об’єм водогону», – пояснив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

За його словами, до аварійних робіт вже залучили кілька ремонтних бригад і 9 одиниць техніки. Під час зупинки водозабору львів’янам подаватимуть воду за графіком із водозбірників.

Відтак протягом 19-20 листопада частина Львова матиме проблеми із водопостачанням. Зокрема, воду із пониженим тиском подаватимуть лише з 07:00 до 09:00 год. та з 19:00 до 21:00 год. таким мешканцям:

усього Франківського району;

центральної частини міста і прилеглих до неї мікрорайонів Шевченківського району;

усього житлового масиву «Броньова»;

частини Сихова (пр. Червоної Калини, вул. Довженка, вул. Чукаріна, вул. Хуторівка і прилеглих до них вулиць);

мікрорайону «Новий Львів»;

Залізничному району, обмеженого вулицями Городоцька – Чернівецька – Залізнична –Б. Міхновських.

Відновити водопостачання у повному обсязі комунальники планують у середу, 20 листопада, з 18:00 год.

Фото: ЛМР