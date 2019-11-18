На Стрийщині «Пежо» з'їхало з мосту: потерпілих витягували рятувальники

Вчора, 17 листопада, о 10:27 у селі Довголука Стрийського району водій автомобіля «Пежо», не впорався з керуванням, з’їхав з мосту біля річки Колодниця та перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

«Як виявилось на місці виклику, внаслідок інциденту автомобіль перекинувся на дах й затиснув водія та пасажира автівки. Пожежно – рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць та електричної лебідки проводились роботи по деблокуванню потерпілих з автомобіля.», – йдеться в повідомленні.

Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

Фото: ДСНС