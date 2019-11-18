Львів’яни подали понад 40 заявок на реставрацію старовинних балконів

Минулої п’ятниці, 15 листопада, завершився прийом заявок від мешканців на участь у Програмі співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам’ятках архітектури. Загалом було подано заявки на реставрацію 42 балконів у 14 будинках міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Заявки на участь у Програмі співфінансування ми приймали до 15 листопада включно. Таким чином, маємо звернення на реставрацію 42 балконів у 14 будинках. Однак, ті заявки, які подавали мешканці через ЦНАП у п’ятницю, в останній день прийому, наше управління ще не отримало. Тож, відповідно, кількість балконів, які наступного року реставруватиме у співфінансуванні з мешканцями, може бути більшою. Сподіваюся, що до кінця року частину заявок ми опрацюємо, щоб, із настанням теплої погоди, уже наступного року розпочати роботи», — розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Нагадаємо, у Львові затвердили вже третю Програму співфінансування реставраційних робіт у будинках — пам’ятках архітектури. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкона має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс — це 10 тис. грн. Решту суму вартості оплачує місто. Так, воно бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизу цієї документації, проведення тендерної закупівлі й укладення договору з підрядником.