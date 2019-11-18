Кількість дітей, які помирають у віці до 5 років, знизилася на 60%, – ЮНІСЕФ

Кількість дітей, які помирають у віці до п’яти років, знизилася на близько 60% з 1990-го року, йдеться в дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«У 1990-му, через рік після ухвалення Конвенції (про права дитини – ред.), понад 12,5 мільйонів дітей померли до свого п’ятого дня народження (здебільшого через причини, які можна було попередити). До 2018-го це число знизилося до п’яти мільйонів, скоротившись майже на 60 відсотків», – розповіли в ЮНІСЕФ.

За даними Дитячого фонду ООН, найвищий рівень дитячої смертності – у Західній і Центральній Африці. Там на 1 000 дітей припадає 97 смертей. Найнижчі показники у Західній Європі (4 смерті на 1 000 дітей).

Серед загроз у ЮНІСЕФ називають проблеми з вакцинацією. Станом на 2018 рік 19,4 мільйона немовлят не мають доступу до імунізації DTP-3 – вакцин від дифтерії, правця й коклюша. Більшість із цих дітей – із бідних домогосподарств, вони живуть у громадах, недостатньо забезпечених послугами (віддалених локаціях, районах конфліктів або міських нетрях).

Як повідомляв Львівський портал, за даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія. Зазначимо, що стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.