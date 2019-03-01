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Україна стала лідером за кількістю хворих на кір у світі, - ЮНІСЕФ

Вероніка Рой

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Кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року. Про це йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ, передає BBC Україна.

 

З посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоров’я, ЮНІСЕФ повідомляє, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії.

Лише в Україні, у 2018 році було зареєстровано 35 120 випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих.

У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії – 10 262 випадки.

«Час прокидатися. Ми маємо безпечну, ефективну й недорогу вакцину проти дуже заразного захворювання – вакцину, яка щороку рятувала майже мільйон життів протягом останніх двох десятиліть», – наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Холсман Фор.

98 країн світу повідомили про те, що у 2018 році кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році. На думку ЮНІСЕФ, це свідчить про «зведення нанівець прогресу з подолання цього захворювання, якому дуже легко запобігти, але яке може бути смертельно небезпечним».

Організація нагадує, що кір – це дуже заразне захворювання, більш заразне, ніж Ебола, туберкульоз або грип. Вірус може жити в приміщенні протягом двох годин після того, як інфікована людина залишила його. Він розповсюджується повітряно-крапельним шляхом та ушкоджує дихальні шляхи. Специфічного лікування від кору не існує, тому саме вакцинація є єдиним способом захистити дітей.

Виконавча директорка ЮНІСЕФ наголошує, що у багатьох випадках захворюванню можна було запобігти.

«Хоча хвороба тут кір, дуже часто справжньою інфекцією є дезінформація, недовіра і самозаспокоєння. Ми повинні робити більше, щоб доносити правдиву інформацію до всіх батьків і допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину», – сказала пані Фор.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал18 лютого на Львівщині стартувала масштабна кампанія з вакцинації школярів від кору. Загалом вона повинна охопити 50 тисяч дітей віком від 6 до 18 років, які вчасно не отримали щеплення.

Додамо, у Львові лише 10% батьків дали згоду на вакцинацію дітей від кору під час масової акції.

Фото: BBC

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