Доба на Донбасі минула без втрат

Вчора, 17 листопада, російські збройні формування 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів: біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Водяного, що на Приазов’ї – з мінометів калібру 82 мм; двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; два рази неподалік Лебединського – з СПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів

біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»:

неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів; два рази біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних та підствольних гранатометів і стрілецької зброї; біля Троїцького – з СПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Травневого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.