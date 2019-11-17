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Від рук російських окупантів загинув ще один український захисник

Андрій Котенський

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Минулої доби, 16 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Також зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ще 8 ворожих обстрілів.

Вчора, 16 листопада, внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

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