Від рук російських окупантів загинув ще один український захисник

Минулої доби, 16 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Також зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ще 8 ворожих обстрілів.

Вчора, 16 листопада, внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.