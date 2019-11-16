Затримали фінансових шахраїв, які «розводили» банки на кредити

У Львові слідчі повідомили про підозри зловмисникам, причетним до підробки документів для залучення банківських кредитів. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

«За допомогою підроблених довідок про доходи підозрювані отримали кредити на значні суми, які у подальшому один із них використав для власних потреб», – йдеться у повідомленні відомства.

Як встановили слідчі Галицького відділу поліції, 45-річний львів’янин надав своєму знайомому, 53-річному жителю Пустомитівського району, підроблені довідки про доходи, на підставі яких у подальшому той отримав у відділеннях банків кредити на суму понад 250 тисяч гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами. Чоловікам загрожує до трьох років тюрми.

Досудове розслідування триває.