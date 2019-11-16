ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали фінансових шахраїв, які «розводили» банки на кредити

Андрій Котенський

|

У Львові слідчі повідомили про підозри зловмисникам, причетним до підробки документів для залучення банківських кредитів. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«За допомогою підроблених довідок про доходи підозрювані отримали кредити на значні суми, які у подальшому один із них використав для власних потреб», – йдеться у повідомленні відомства.

Як встановили слідчі Галицького відділу поліції, 45-річний львів’янин надав своєму знайомому, 53-річному жителю Пустомитівського району, підроблені довідки про доходи, на підставі яких у подальшому той отримав у відділеннях банків кредити на суму понад 250 тисяч гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами. Чоловікам загрожує до трьох років тюрми.

Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...