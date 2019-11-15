«Зустріч поколінь»: як перша школа у Новояворівську відзначала своє 50-річчя

Сьогодні, 15 листопада, своє 50-річчя святкує загальноосвітня школа №1 у місті Новояворівськ, що на Львівщині. Організатори вирішили не обмежуватися традиційними і банальними святкуваннями та влаштувати грандіозне та незабутнє свято не лише для учнів навчального закладу, але й для випускників.

Одним із співорганізаторів святкування у загальноосвітній школі №1 у місті Новояворівськ виступив радіоведучий «Люкс ФМ» Назар Бійчук, який є випускником навчального закладу. Він розповідає, що ця школа є найстаршою у молодому місті Новояворівськ. Запрацював заклад у 1969 році.

«Я є великим патріотом свого міста, і попри те все, що весь мій час я проводжу у Львові, часто приїжджаю у Новояворівськ. І не лише до батьків. Ось нещодавно до мене звернулася середня школа №1 м. Новояворівськ, випускником якої я є, з прохання допомогти в організації святкування її 50-річчя. Для мене зробити таку річ у школі – це подякувати за мої 80% успіху у житті. Тому що я вважаю, що тут є велика заслуга саме школи. Цей навчальний заклад був з високим рівнем позакласного життя, що допомогло відкрити мені чимало талантів», – розповів Львівському порталу Назар Бійчук.

Темою святкування у першій школі у Новояворівську була «Зустріч поколінь». Таким чином протягом усього дня учні, випускники різних років, колишні та теперішні вчителі школи мали змогу поспілкуватися між собою. Крім цього, для учасників святкування організували відкриті лекції з авторитетними людьми. Серед них: письменник, журналіст Остап Дроздов, колишній нардеп, громадський діяч Ігор Васюник, викладач УКУ, креативний самурай Сергій Трухімович, один з провідних маркетологів України Ігор Блистів, випускниця школи №1 м. Новояворівськ та актриса театру ім. М. Заньковецької Мирослава Солук, відомий скрипаль-віртуоз Олександр Божик, шоумен, відомий радіоведучий Назар Бійчук та фотограф, директор мережі салонів краси та весільної агенції Галина Лучків.

«Діти самостійно записувалися на такі лекції, тому в кабінеті не було дітей одного віку. Тобто могли бути присутні учні 8-го класу та 11-го класу чи вчителі. Учні досить охоче відреагували на заходи, бо до них вперше приїжджають видатні люди. Звісно, когось вони бачили і знали, а когось – ні. Але завдяки таким лекціям школярі можуть словесно доторкнутися до тих тем, які стануть актуальними для них за декілька років», – додає Назар Бійчук.

Серед учнів школи був ажіотаж, адже діти самостійно могли обирати спікера, чию лекцію вони могли відвідати.

«Сьогодні у нашій школі відзначали 50-річчя. Нам організували різні лекції, які були насправді цікавими та корисними. Було пізнавально послухати різних спікерів. Я обрала лекцію Галини Лучків – це фотограф та Ігоря Блистіва. Вирішила піти на їх лекції, бо хочу пов’язати своє життя з бізнесом», – ділиться враженнями учениця загальноосвітньої школи №1 у місті Новояворівськ.

На думку викладача Українського католицького університету Сергія Трухімовича, який проводив у школі лекцію на тему: «Де шукати себе, щоб стати щасливим», такі уроки мають проводитися регулярно.

«Завжди відгукуюся на такі запрошення, особливо, коли це стосується школи. Тому що учням потрібне постійне оновлення. А тут приходять відомі, цікаві люди і розповідають про те, що учні не знайдуть у підручниках. На мій урок «Де шукати себе, щоб стати щасливим» прийшли і учні, і вчителі. Було пізнавально, навіть для мене, бо спілкуючись дізнаєшся більше про теперішніх школярів», – вважає Сергій Трухімович.

Не лекціями єдиними. Для учасників святкування 50-річчя школи організували майстер-класи, флешмоб та урочисту академію. Зокрема, актриса театру ім. М. Заньковецької Мирослава Солук проводила з учнями інтерактивний майстер-клас, який допомагав школярам проявити себе. Також діти могли підтягнути себе і у акторській майстерності.

До слова, серед випускників загальноосвітньої школи №1 у місті Новояворівськ – Кузьма Скрябін, актор, редактор та сценарист Ярослав Стень, шоумен та радіоведучий Назар Бійчук, учасник гурту «Друга ріка» Сергій Гера, ексучасник гурту «Скрябін» Ростислав Домішевський.

Фото: організатори