Мешканець Стрия за сім тисяч доларів замовив вбивство адвоката

Правоохоронці затримали мешканця Стрия, який за сім тисяч доларів замовив вбивство адвоката. Про хід спецоперації із затримання на своїй сторінці у Facebook написала очільниця прокуратури у Львівській області Ірина Діденко.

За її словами, 47-річний житель міста Стрия з власних мотивів в жовтні 2019 року замислив убити адвоката. Для цього він підшукав виконавця, якому запропонував «за роботу» 7000 доларів США, а також покрити усі витрати пов’язані із «виконанням».

«Далі замовник надав виконавцю інформацію про жертву, його маршрут, розпорядок дня, дані про авто, на якому той пересувається та відповідні фото. Вищевказану інформацію, замовник отримав від своєї коханки, яка є колишньою дружиною жертви. Після отримання від виконавця підтвердження вчинення «вбивства» замовник був затриманий при передачі грошових коштів виконавцю», – написала очільниця обласної прокуратури.

На разі вирішується питання про вручення підозри та обрання найсуворішого запобіжного заходу. За вчинення вищевказаного злочину зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 7,5 років.

До слова, нещодавно на Київщині правоохоронці затримали жінку, котра замовила вбивство коханки свого чоловіка за 10 тисяч доларів.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Діденко