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На Київщині жінка замовила вбивство коханки свого чоловіка за 10 тисяч доларів

Вероніка Рой

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На Київщині правоохоронці затримали жінку, котра замовила вбивство коханки свого чоловіка. Про це інформує управління комунікації Національної поліції України.

 

Повідомляється, що правоохоронці провели спеціальну операцію. Зокрема, викрили та попередили вчинення умисного вбивства на замовлення.

«Встановлено, що жителька Київської області замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя жінки вона оцінила в 10 тисяч доларів. Відтак з метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви та кошти в сумі майже чотири тисячі доларів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали замовницю злочину в момент передачі виконавцю решти коштів у сумі понад шести тисяч доларів.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до вчинення умисного вбивства на замовлення) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічне ув’язнення.

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