Львівських освітян вчать сучасним технологіям

Впродовж 15−16 листопада у Центрі Шептицького втретє відбувається Форум інноваційної освіти INED. Його метою є ознайомлення освітян з інноваційними підходами до викладання та управління школами, допомога у підвищенні рівня викладацької майстерності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У програмі цьогорічного заходу – дискусії, майстер-класи від українських вчителів, соціальних підприємців, керівників освітніх проєктів, а також виступи провідних спеціалістів з Європи і США. Так, експерти розповідатимуть про інноваційні навчальні методики та технології, нові підходи до управління закладами освіти, а також про виклики та можливості розвитку інклюзивної освіти в Україні.

«У справді інклюзивному середовищі кожен почуває себе безпечно та має відчуття приналежності до спільноти. Цінуються розмаїття та унікальна роль кожного і забезпечується краща якість освіти для всіх. Учні та їхні батьки беруть активну участь у прийнятті рішень, які їх стосуються. Натомість, освітяни мають необхідні компетенції, ресурси та підтримку для того, щоб створити освітнє середовище, яке створює можливість розвитку для усіх учнів», — розповів менеджер програми «Соціальний капітал» Міжнародного Фонду Відродження Григорій Баран.

Головні теми форуму:

«Сучасні методи формування соціального капіталу у закладах освіти»;

«Впровадження інноваційних методик та технологій у навчання»;

«Розвиток інклюзивної освіти в Україні».

Керівниця Центру забезпечення Світоглядного ядра УКУ Ольга Матійчук розповіла, що поняття довіри, громадського діалогу, розвитку учасників освітнього процесу, культури спілкування стають ключовими у творенні сучасного, інноваційного, інклюзивного та по-справжньому нового освітнього середовища в Україні.

Фото: ЛМР