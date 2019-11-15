ОСТАННІ НОВИНИ

Через провалля вулиця Олени Степанівни буде перекрита до наступного тижня

Ольга Денисяка

|

Від середи,13 листопада, комунальники замінюють колектор на вулиці Олени Степанівни, де трапився провал. Відтак вулиця перекрита до наступного тижня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Керівник служби каналізаційного господарства Володимир Васильченко розповів, що провал трапився на столітньому каналізаційному колекторі. А причиною руйнування були тріщини бетонних стінок колектора унаслідок тривалого терміну експлуатації.

Комунальники вже замінили фрагмент зруйнованого колектора та змонтували 2 нових колодязі. Роботи триватимуть до наступного тижня, після завершення відновлять рух транспорту на цій вулиці, який наразі тимчасово обмежений.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...