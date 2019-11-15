Через провалля вулиця Олени Степанівни буде перекрита до наступного тижня

Від середи,13 листопада, комунальники замінюють колектор на вулиці Олени Степанівни, де трапився провал. Відтак вулиця перекрита до наступного тижня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Керівник служби каналізаційного господарства Володимир Васильченко розповів, що провал трапився на столітньому каналізаційному колекторі. А причиною руйнування були тріщини бетонних стінок колектора унаслідок тривалого терміну експлуатації.

Комунальники вже замінили фрагмент зруйнованого колектора та змонтували 2 нових колодязі. Роботи триватимуть до наступного тижня, після завершення відновлять рух транспорту на цій вулиці, який наразі тимчасово обмежений.

Фото: ЛМР