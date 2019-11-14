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ЦВК зареєструвала В’ятровича народним депутатом

Андрій Котенський

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Львівських нардепів побільшало у Верховній раді. ЦВК задовольнила заяву Наталії Бойко, включеної до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під №24, про відмову від балотування та зареєструвала наступного у списку кандидата Володимира В’ятровича народним депутатом. Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє Укрінформ.

 

Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку «Євросолідарності» Наталії Бойко у зв’язку з поданою нею заявою.

Водночас наступними рішеннями Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народним депутатом колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, обраного в загальнодержавному виборчому окрузі під час позачергових парламентських виборів 21 липня від партії «Європейська солідарність».

Про позитивне рішення ЦВК також повідомив сам Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Фейсбук.

Відтак кількість нардепів від Львівщини зросла до 32.

Зазначимо, у вересні цього року Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який очолював його із 2014 року.

Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутат від «Європейської солідарності» Ірини Луценко за її заявою. Вона подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через стан здоров’я.

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