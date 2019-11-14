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Сьогодні у Львові 19 вулиць залишаться без світла: адреси

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 14 листопада, через запланований ремонт, частина Львова залишиться без світла. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Так, З 9.00 год. до 17.00 год. без  електроенергії у місті Львові залишаться мешканці вулиць: Вашингтона,14; Пасічна,93, 140-144; Довга,42-56; Колодзінського; Киснева; Гостина; Бережанська; Колійна; Ч.Калини,28; Городоцька,131-151; Тобілевича; пл.Кропивницького,6-12; Городоцька-Кропивницького, Японська,7,4-8,3-9; Глибока,14,16; Старицького,3-7,2-8; Єфремова,4-8,7-11; Новий Світ,15; Китайська,3А-93,20-50А.

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