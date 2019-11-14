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Львівщину завтра накриє густим туманом

Соломія Головіна

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Уночі та вранці 15 листопада на Львівщині очікується сильний туман. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 15 листопада вночі та вранці очікується подекуди туман видимістю 200 – 500 м.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

Під час керування автомобілем в тумані:
• вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
• користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
• уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
• не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
• при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.

Мешканців Львівщини просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

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