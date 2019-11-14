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Доба на Донбасі минула без втрат

Ольга Денисяка

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Вчора, 13 листопада, російські збройні формування 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів біля: Невельського, Славного, Лебединського, Новоселівки, Новотроїцького та Пищевика.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано 11 ворожих обстрілів поблизу: Хутора, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Оріхового, Новотошківського, Світлодарська та Шумів.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат немає.

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