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В Івано-Франківську розшукали зниклого 14-річного школяра з Бродів

Вероніка Рой

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Оперативники Львівщини в Івано-Франківську розшукали зниклого 14-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До пошуків дитини були залучені працівники Бродівського відділення поліції та інших підрозділів. За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з позначкою «безвісти зниклий».

«Оперативні працівники Головного управління Нацполіції  Львівщини спільно з колегами з Прикарпаття розшукали хлопця в Івано-Франківську, невдовзі він повернеться додому. З дитиною нічого не сталося. Він живий та здоровий. Прохання до батьків: приділяйте більше уваги своїм дітям. Можливо, це саме те, чого вони найбільше потребують», – зазначив заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Нагадаємо, в поліцію 12 листопада надійшло повідомлення від мешканки міста Броди про те, що її 14-річний син о 08.00 вийшов з дому та не повернувся.

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