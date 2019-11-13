У Мінекономрозвитку назвали вартість гектара при відкритті ринку землі

При відкритті ринку землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні $2200. Про це в інтерв’ю Радіо НВ повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

«Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна – це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається «лише українці купують»)», – розповів він.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання нардепи розглянуть низку законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Із детальним переліком можна ознайомитися тут. Противники продажу землі принесли під будівлю парламенту мертву свиню у труні.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував винести питання про відкриття ринку землі для іноземців на всеукраїнський референдум.