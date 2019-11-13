Рада сьогодні розгляне законопроєкти про землю

Верховна Рада в середу, 13 листопада, розгляне законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті парламенту, пише УКРІНФОРМ.

Першим питанням в середу передбачено розгляд законопроєкту 2178 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” і 11 альтернативних до нього.

Передбачено також розгляд законопроєктів 2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” і 2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони”.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 0855 “Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про використання земель оборони” щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок” – він був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, VIII скликання. Також у другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти 1209 і 1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Крім того, на порядку денному розгляд у першому читанні законопроєктів 2043 “Про внесення змін до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації)”, 1220 “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин”.

У першому читанні також планується розглянути законопроєкт 2015 “Про внесення доповнення до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) та 2113 щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення.

У другому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт 0897 про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, 0898 “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також 0942 про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні та 0945 щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення, зокрема, передбачено законопроєкти 2078 про внесення змін до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” та 2276 “Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства”.

Згідно з Регламентом, у середу депутати працюватимуть у сесійній залі до 14 години. Решту дня парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.