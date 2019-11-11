Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про дозвіл на продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям та компаніям, які засновані іноземцями винесуть на всеукраїнський референдум, передає hromadske.

«Прийнято наступне рішення: між першим та другим читанням у чинний проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати та купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дано згоду народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститися у закону», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент додав, що найближчим часом Верховна Рада завершить роботу над запровадженням механізму загальноукраїнського референдуму, а українці отримають право вирішувати важливі питання шляхом участі у таких голосуваннях.

Зеленський вважає, що питаннями ринку сільськогосподарських земель часто маніпулюють деякі політики, яким «не вигідно надавати українцям право володіти землею».