На Донбасі підірвалося двоє українських захисників

За минулу добу, 12 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських захисників зазнали поранень від вибуху невідомого пристрою. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними відомства, противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.