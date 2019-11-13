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На Донбасі підірвалося двоє українських захисників

Андрій Котенський

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За минулу добу, 12 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських захисників зазнали поранень від вибуху невідомого пристрою. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

За даними відомства, противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

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