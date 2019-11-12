У Львові затримали злочинця, який до смерті забив свого знайомого

10 листопада у квартирі на вулиці Величківського у Львові, 33-річного господаря вбив його гість. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«11 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків, розташованого на вулиці Величковського у Львові, ймовірно, сталось вбивство. У помешканні правоохоронці виявили тіло 33-річного господаря, без ознак життя зі слідами побоїв», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що під час сварки, 10 листопада близько 15:30 год. чоловіка побив його знайомий 31-річний львів’янин.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника, причетного до скоєння злочину, поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Також вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

Досудове розслідування триває, призначені експертизи.