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На Львівщині за десять місяців 2019 року під колесами автівок загинуло понад 70 пішоходів

Вероніка Рой

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На території Львівської  області за 10 місяців 2019 року зареєстровано 544 ДТП за участю пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

«З цього числа –512 ДТП з постраждалими. Крім цього, в ДТП загинуло – 74 особи та травмовано 498 осіб. Зауважимо, що 102 травмованих – це неповнолітні. І, на жаль, серед загиблих 9 дітей-пішоходів. За січень-жовтень патрульні винесли 7141 постанов на пішоходів-порушників», – наголошують патрульні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що за 10 місяців 2019 року на дорогах області зареєстровано 9064 дорожньо-транспортні пригоди.

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