На Львівщині за десять місяців 2019 року під колесами автівок загинуло понад 70 пішоходів

На території Львівської області за 10 місяців 2019 року зареєстровано 544 ДТП за участю пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

«З цього числа –512 ДТП з постраждалими. Крім цього, в ДТП загинуло – 74 особи та травмовано 498 осіб. Зауважимо, що 102 травмованих – це неповнолітні. І, на жаль, серед загиблих 9 дітей-пішоходів. За січень-жовтень патрульні винесли 7141 постанов на пішоходів-порушників», – наголошують патрульні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що за 10 місяців 2019 року на дорогах області зареєстровано 9064 дорожньо-транспортні пригоди.