За 10 місяців цього року на дорогах Львівщини сталося понад дев’ять тисяч ДТП

За 10 місяців 2019 року на дорогах Львівської області зареєстровано 9064 дорожньо-транспортні пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

З січня по жовтень 2019 року зареєстровано 1701 ДТП з постраждалими. З початку року загинуло у аваріях 217 осіб, а травмовано 2360 осіб.

«Згідно статистичних даних, на місці ДТП загинули 153 особи, у лікарні впродовж 30 діб – 54 особи, дорогою в лікарню –10 осіб», – йдеться у повідомленні патрульних.

Як наголошують копи, основними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є порушення правил маневрування – 2597 автопригод, недотримання дистанції – 2143, перевищення безпечної швидкості – 1309.

Додамо, в Україні з 11 до 17 листопада 2019, у рамках Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху у світі, проходить Тиждень безпеки дорожнього руху.