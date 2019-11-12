Кращі працівники культури Львова отримали по 25 тисяч гривень

Сьогодні, 12 листопада, 18 менеджерів міждисциплінарних проєктів у галузі культури та кращих працівників культури подяки та премії у розмірі 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Близько 50 людей претендувало на ці грошові премії, з яким ми й обрали цих 18. Всі вони реалізувати дуже круті проєкти, створили цього року величезний ажіотаж в галузі культури. Ці конкурси покликані заохотити, мотивувати творити новий культурний продукт, дати відчути підтримку Львівської міської ради та просто подякувати за внесок у розвиток культури нашого міста», — наголосила в. о. начальника управління культури ЛМР Наталія Бунда.

Для визначення найкращих проектів у галузі культури управління культури Львівської міської ради провело конкурс на відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у галузі культури. Обрано 6 переможців, які отримали подяки та грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень:

Шигимага Лідія Миколаївна (Центр Митрополита Андрея Шептицького) — за реалізацію культурно-освітніх проектів на базі Центру Митрополита Андрея Шептицького;

Гладун Андрій Вікторович (Авторинок «Кривчиці») — за заснування та розвиток Львівського музею техніки «Ретро Гараж» — філії Львівського історичного музею;

Гончар Ольга Олександрівна (Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору») — за вагомий внесок у розвиток Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору»;

Солов’юк Вікторія Володимирівна (Львівський академічний театр ім. Лесі Українки) — за вагомий внесок у популяризацію театрального мистецтва;

Бєглов Володимир Мансурович (ГО «Освітній центр з прав людини у Львові») — за вагомий внесок у розвиток культури міста та реалізацію мистецько-освітніх подій у сфері прав людини;

Швидко Вікторія Миколаївна (Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки) — за реалізацію проектів в галузі театрального мистецтва.

Також відбувся конкурс на відзначення кращих працівників культури у 4 напрямках в межах Програми відзначення кращих працівників культури. За підсумками цього конкурсу відібрано 12 переможців, які також отримали подяки та премії у розмірі 25 тис. грн.

Театральне мистецтво:

Дибовська Зоряна Василівна (Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки);

Козакевич Оксана Романівна (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);

Колісник Василь Богданович (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);

Береза Микола Мечиславович (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);

Петрук Андрій Володимирович (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса).

Музичне мистецтво:

Рибка-Пархоменко Наталія Володимирівна (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);

Чубай Соломія Григорівна (ГО «Вірменська — тридцять п’ять»);

Федів Юрій Іванович (Хор Львівського ставропігійного братства св. ап. Андрія Первозваного «СТАВРОС»)

Бібліотечна справа:

Яручик Олександра Вікторівна (Бібліотека Українського католицького університету);

Алексєєнко Катерина Олегівна (Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки);

Діяльність у сфері кінематографу:

Ковальчук Ірина Романівна (кінокомпанія та кіносервіс RADAR);

Образотворче, хореографічне мистецтво і народний промисел:

Лещишин Віра Валеріївна (Дитяча школа мистецтв № 5 м. Львова).

Як додають у мерії, 2020 рік оголошено у Львові роком культури. На цю галузь з бюджету міста буде додатково виділено 116 млн грн, які місто отримало в результаті прозорого продажу комунального майна через систему Prozorro.

Фото: ЛМР