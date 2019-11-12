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Кращі працівники культури Львова отримали по 25 тисяч гривень

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 листопада, 18 менеджерів міждисциплінарних проєктів у галузі культури та кращих працівників культури подяки та премії у розмірі 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Близько 50 людей претендувало на ці грошові премії, з яким ми й обрали цих 18. Всі вони реалізувати дуже круті проєкти, створили цього року величезний ажіотаж в галузі культури. Ці конкурси покликані заохотити, мотивувати творити новий культурний продукт, дати відчути підтримку Львівської міської ради та просто подякувати за внесок у розвиток культури нашого міста», — наголосила в. о. начальника управління культури ЛМР Наталія Бунда.

Для визначення найкращих проектів у галузі культури управління культури Львівської міської ради провело конкурс на відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у галузі культури. Обрано 6 переможців, які отримали подяки та грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень:

  • Шигимага Лідія Миколаївна (Центр Митрополита Андрея Шептицького) — за реалізацію культурно-освітніх проектів на базі Центру Митрополита Андрея Шептицького;
  • Гладун Андрій Вікторович (Авторинок «Кривчиці») — за заснування та розвиток Львівського музею техніки «Ретро Гараж» — філії Львівського історичного музею;
  • Гончар Ольга Олександрівна (Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору») — за вагомий внесок у розвиток Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору»;
  • Солов’юк Вікторія Володимирівна (Львівський академічний театр ім. Лесі Українки) — за вагомий внесок у популяризацію театрального мистецтва;
  • Бєглов Володимир Мансурович (ГО «Освітній центр з прав людини у Львові») — за вагомий внесок у розвиток культури міста та реалізацію мистецько-освітніх подій у сфері прав людини;
  • Швидко Вікторія Миколаївна (Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки) — за реалізацію проектів в галузі театрального мистецтва.

Також відбувся конкурс на відзначення кращих працівників культури у 4 напрямках в межах Програми відзначення кращих працівників культури. За підсумками цього конкурсу відібрано 12 переможців, які також отримали подяки та премії у розмірі 25 тис. грн.

Театральне мистецтво:

  • Дибовська Зоряна Василівна (Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки);
  • Козакевич Оксана Романівна (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);
  • Колісник Василь Богданович (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);
  • Береза Микола Мечиславович (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);
  • Петрук Андрій Володимирович (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса).

Музичне мистецтво:

  • Рибка-Пархоменко Наталія Володимирівна (Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса);
  • Чубай Соломія Григорівна (ГО «Вірменська — тридцять п’ять»);
  • Федів Юрій Іванович (Хор Львівського ставропігійного братства св. ап. Андрія Первозваного «СТАВРОС»)

Бібліотечна справа:

  • Яручик Олександра Вікторівна (Бібліотека Українського католицького університету);
  • Алексєєнко Катерина Олегівна (Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки);
  • Діяльність у сфері кінематографу:
  • Ковальчук Ірина Романівна (кінокомпанія та кіносервіс RADAR);
  • Образотворче, хореографічне мистецтво і народний промисел:
  • Лещишин Віра Валеріївна (Дитяча школа мистецтв № 5 м. Львова).

Як додають у мерії, 2020 рік оголошено у Львові роком культури. На цю галузь з бюджету міста буде додатково виділено 116 млн грн, які місто отримало в результаті прозорого продажу комунального майна через систему Prozorro.

Фото: ЛМР

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