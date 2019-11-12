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Де у Львові, Винниках та Брюховичах сьогодні не буде світла: адреси

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 12 листопада, мешканці частини Львова, Винників та Брюхович залишаться без світла через заплановані ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Долинівка, Вулецька, Персенківка; Ковжуна,6; Городоцька,153-177.

З 9:00 год. до 17:00 год. без світла у смт Брюховичі будуть мешканці вулиці Лікарської,12А.

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винники залишаться вулиці: Сонячна, Джерельна,1-11; Спортова,1, 2-12; Гірняка,12; Сопілки,1-11; Довганика, Смерикова, Котляревського, Сокола Батька, Коперніка, Незалежності, Загороддя, Франка, Сагайдачного, Залізняка, Кривоноса, Наливайка, Лермонтова, Злагоди, Галицька,46-92.

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