81-річна львів’янка ледь не зарізала свого сина

У суботу, 9 листопада, о 21.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіку в квартирі будинку на вулиці Медової Печери у Львові заподіяно ножове поранення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, встановила, що 57-річного львів’янина під час конфлікту травмувала його матір, 81-річна місцева мешканка.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.