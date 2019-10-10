Закупівля сотні тролейбусів з автономним рухом. Мерія погодила договір про наміри на кредит

Депутати Львівської міської ради погодили договір про наміри на залучення кредиту від IFC (Міжнародної фінансової корпорації) на суму 50 млн євро, власне половину цих коштів спрямують на закупівлю 100 нових тролейбусів. Відповідне рішення міські обранці прийняли під час сесійного засідання сьогодні, 10 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, йде мова про 25 млн євро – на закупівлю 100 нових тролейбусів, 10 млн євро – на ремонт і оновлення електромережі, 15 млн євро – на ремонт вул. Шевченка. Період, на який здійснюється позика, – 13 років (3 роки – пільговий період).

Як наголошують у пресслужбі мерії, 35 млн євро кредиту ЛКП «Львівелектротранс» можуть надати в 2020 році з метою фінансування закупівлі до 100 тролейбусів з автономним рухом і заряджанням під час руху та реконструкції та розширення контактної мережі для тролейбусів. Згідно з підписаними мандатними листами, IFC розглядатиме можливість надання 15 млн євро кредиту ЛКП «Львівавтодор» в 2020-2021 роках з метою фінансування відновлення вулиці Шевченка та іншої дорожньої інфраструктури, включаючи розширення розумних транспортних систем.

Також IFC надаватиме консультативні послуги у зв’язку із вище вказаними проектами. Запропоновані послуги зосереджуватиметься на допомозі Львову в запровадженні високотехнологічних тролейбусів із зарядкою в русі; підтриманні їх оптимального введення в експлуатацію, напр. через консультації щодо мультимодальної реконструкції вулиці Шевченка, оптимального розподілу та маршрутизації нового бізнесу, консультування з питань зменшення втрат електроенергії та підвищення ефективності; консультування щодо потенційних покращень фінансової стабільності транспортної системи Львова.

Впровадження послуг розпочнеться після підписання та вступу в силу договору про консультаційні послуги і триватиме до 31 грудня 2020 року. Також МФК може розглянути можливість розширення своїх послуг на інші інфраструктурні проекти у Львові.