Реконструкція площі Двірцевої: розпочато монтаж трамвайної контактної мережі

У рамках реконструкції площі Двірцевої у Львові вже розпочато монтаж трамвайної контактної мережі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Перший шар асфальту практично поклали. Підготовка до бетонування фонтану теж на фініші. Якщо все піде добре, то на п’ятницю – суботу цього тижня мали б розпочати бетонування.

Також почали вішати трамвайну контактну мережу, завершується замощення плиткою та формування зелених зон», – повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», на пл. Двірцевій влаштовано 100% водопровідних мереж та 98% каналізаційних мереж. Також замінено:

Колектор діаметром1000 мм – 138 м. п.

Водопровід діаметром 280 мм – 558 м. п і діаметром 110 мм – 119 м. п.

Прокладено трамвайну колію – 350 м;

Змонтовано стрілочних переводів – 6 комплектів.

Завершується монтаж пересічення трамвайних колій.

Замощено трамвайну колію бруківкою – 405 м2.

Влаштовано платформи для висадки пасажирів трамваю – 4 шт.

Влаштовано платформи для висадки пасажирів автобусів – 2 шт.

Збудована коробка диспетчерського пункту (фундамент, стіни, покрівля, вікна і двері).

Продовжуються роботи з влаштування фундаменту фонтану.

Прокладено нову телефонну каналізацію зв’язку.

Завершено роботи з прокладання кабелю зв’язку.

Замощено тротуар гранітною плиткою – 5600 м2.

Встановлено гранітний бордюр – 650 м.п.

Встановлено гранітний поребрик – 115 м.п.

Змонтовано опори під влаштування контактної мережі та зовнішнього освітлення – 23 опор.

Зауважимо, що у Львівській міськраді відновити рух трамваїв через площу Двірцеву планують на початок грудня 2019 року.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Нещодавно на площі Двірцевій несподівано «виринула» 4-поверхова будівля. Що у ній буде, дотепер достеменно не відомо, втім активісти заявляють, що споруда може вплинути на архітектурний ансамбль оновленої площі. Згодом заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Львова Андрій Білий запевнив, що у цій будівлі будуть фудкорти.

Додамо також, що Львівська міська рада збирається викупити у приватників приміщення колишнього громадського туалету на вул. Чернівецькій, 1. Це потрібно для того, аби завершити реконструкцію площі Двірцевої.

Фото: ЛМР