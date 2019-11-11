ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині зростає захворюваність на ГРВІ

Наталя Дуляба

|

Протягом минулого тижня, 4-10 листопада, на гострі респіраторні вірусні інфекції на Львівщині захворіли понад 8 000 людей, більше ніж половина із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

На гострі респіраторні інфекції в області за минулий тиждень захворіли 8 196 осіб, що на 174 випадки більше, ніж попереднього тижня. Майже 59% із них – це діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 326,4, при епідемічному порозі 439,6.

Натомість у Львові за останні сім днів захворіли 2 329 людей, тоді як попереднього тижня – 2 377 осіб. Майже 52%  хворих – це діти віком до 17 років. Інтенсивний показник зараз становить 302,8.

Із діагнозом «ГРВІ» до лікарень минулого тижня госпіталізували 100 мешканців Львівщини, 64 із них – діти.

Медики нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Цього епідсезону на Львівщину завезли дві вакцини дві вакцини: «Ваксигрип», виробництва Франції (Санофі Пастер) та «Джі Сі Флю» виробництва Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених та небезпечних штамів. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і першочергово треба щепитися особам із груп ризику: людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особам віком більше 65 років, дітям, персоналу медичних закладів та вагітним», – наголошують лікарі.

Зазначимо, що нещодавно на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...