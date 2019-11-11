На Донбасі через обстріли постраждали четверо військових

Вчора, 10 листопада, російські збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог 7 разів обстріляв наші позиції: двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу; два рази біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»: біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухові травми отримали чотири військовослужбовці Об’єднаних сил. Загрози життю наших захисників немає.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.