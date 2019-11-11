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До кінця року у Львові планують підсвітити 11 церков, пам’ятник Данилу Галицькому та телевежу

Вероніка Рой

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Цьогоріч планують освітлити 11 церков, а також пам’ятник Королю Данилу Галицькому та телевежу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, ремонт освітлення сім масштабних об’єктів вже завершили. Орієнтовний бюджет виконання робіт становить 2 млн грн.

«Ми до кінця року плануємо підсвітити визначні будівлі, які раніше мали освітлення, проте втратили його з тих чи інших причин, тим самим возвеличуючи ту красу, якою багатий Львів», — зазначив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Фото: ЛМР

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