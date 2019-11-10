Через замінування залізничного вокзалу у Львові евакуювали близько 700 людей

Вчора, 9 листопада, близько 20:50 год. невідома особа повідомила про замінування Головного залізничного вокзалу, що на пл. Двірцева, 1 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Згілно із повідомленням, анонім не висував. На місці ймовірного замінування працювали сили та засоби цивільного захисту. О 23:00 год. обстеження приміщень та території Головного залізничного вокзалу завершено. З приміщень виведено близько 700 осіб, з яких 630 пасажирів та 70 осіб обслуговуючого персоналу. Вибухового пристрою не виявлено. Затримки руху поїздів не було.

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиві повідомлення.

Фото: Ігоря Зінкевича