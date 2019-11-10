Активісти показали, як проходить реконструкція площі Двірцевої

Черговий етап реконструкції площі Двірцевої доходить до завершення. Відтак на Facebook-сторінці громадська організація «Зручне місто» показала, як на сьогодні виглядає площа біля залізничного вокзалу Львова.

Згідно із повідомленням, вже готують до відкриття частину площі, що призначена для громадського транспорту. Зазначимо, у раніше у мерії Львова обіцяли, що відновити рух трамваїв через площу Двірцеву планують на початок грудня 2019 року. Трамвай має стати головним транспортом на площі, який забезпечуватиме можливість за 15 хвилин діставатися до центру міста.

«Розпочали монтаж контактної мережі, зупинки вже готові, смуги асфальтують помалу. Роблять благоустрій — встановлюють вуличні меблі (лавки), а також підготували лунки для озеленення», — мовиться у повідомленні ГО «Зручне місто».

Також раніше на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Дем’ян Данилюк, оприлюднив світлини, на яких видно, що одразу біля головного входу на залізничний вокзал встановлюють капличку.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Нещодавно на площі Двірцевій несподівано «виринула» 4-поверхова будівля. Що у ній буде, дотепер достеменно не відомо, втім активісти заявляють, що споруда може вплинути на архітектурний ансамбль оновленої площі. Згодом заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Львова Андрій Білий запевнив, що у цій будівлі будуть фудкорти.

Додамо також, що Львівська міська рада збирається викупити у приватників приміщення колишнього громадського туалету на вул. Чернівецькій, 1. Це потрібно для того, аби завершити реконструкцію площі Двірцевої.

Фото: ГО “Зручне місто”, Дем’ян Данилюк