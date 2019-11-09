Сьогодні – День української писемності та мови

Сьогодні, 9 листопада, в Україні святкують День української писемності та мови. Це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія, передає Львівський портал.

У День української писемності та мови традиційно:

покладають квіти до пам’ятника Несторові-літописцю;

відзначають найкращих популяризаторів українського слова;

заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;

стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – конкурс проводився за підтримки Міністерства освіти та науки України та Ліги українських меценатів. Щорічна кількість учасників понад 5 млн із 20 країн світу.

Зазначимо, традиційно до Дня української писемності та мови традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з’ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Цьгоріч радіодиктант проходив напередодні Дня української писемності та мови, 8 листопада.