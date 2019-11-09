На Сколівщині через несправність опалення у будинку загинула 79-річна бабуся

Вчора, 8 листопада, у селі на Сколівщині через несправність пічного опалення у житловому будинку сталася пожежа, під час якої загинула 79-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, о 19:52 в с. Орів Сколівського району в дерев’яному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено тіло 79-річної власниці будинку. Вогнем знищено житловий будинок. Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.

Обставини події встановлюються.