Засідання містобудівної ради зірвали активісти. Мерія Львова скаржатиметься в поліцію

Сьогодні, 8 листопада, група громадських активістів із ГО «Розвиток громади» зірвали засідання містобудівної ради. Відтак, мерія звертатиметься до правоохоронних органів розслідувати цей інцидент. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Унаслідок неналежної поведінки громадських активістів, засідання містобудівної ради довелося перенести.

«Активісти з «Розвитку громади» не дали провести засідання. На їхню думку, містобудівна рада порушує регламент, тому вони не хотіли дати провести цю містобудівну раду. У них є право висловлювати свою думку, але чи у них є право зривати містобудівну раду – це вже інше питання», – розповів член архітектурно-містобудівної ради Орест Печенко.

Як повідомляє ZAXID.NET, посилаючись на власні джерела, члени ГО «Розвиток громади» вимагали в членів містобудівної ради відмовитись від письмового голосування на користь голосування руками та висловлювали претензії щодо термінів розгляду питань.

Причинами провокації стали вимоги «Розвитку громади» ввести в склад містобудівної ради члена їхньої організації та розглянути на засіданні детальний план території зі зміною зонінгу для будівництва багатоповерхового житла в районі вулиці Ярославенка. У реалізації цього проекту зацікавлений львівський бізнесмен та засновник благодійного фонду «Розвиток громади» Олександр Веремеєнко.

Фото: ЛМР