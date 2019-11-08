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Мешканців Львівщини закликають вакцинуватися від грипу

Вероніка Рой

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За минулий тиждень з 28 жовтня по 3 листопада епідемічного сезону захворюваності у Львівській області захворіло на гострі респіраторні інфекції 8022 осіб. Інтенсивний показник захворюваності становить 319,3, при епідемічному порозі 439,6.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У м. Львові за цей же період захворіло 2 377, інтенсивний показник на останньому тижні –  309,1.

Протягом 44 тижня було госпіталізовано з діагнозом  ГРВІ в інфекційні стаціонари області 113 осіб.

Медики нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.

Зазначимо, що протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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