Львів’ян просять поділитися з безхатченками теплим одягом та взуттям

Небайдужих львів’ян просять приносити теплий одяг та взуття у Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вулиці Кирилівській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Щоночі працює відділення нічного перебування, вдень працює центр обліку, і коли будуть морози, то в нас відкриється пункт обігріву. Загалом ми можемо прийняти 60 людей, зараз ночує близько 50», – розповів керівник Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб Олександр Бородін.

Також зазначив, що зараз Центр найбільше потребує курток, зимового чоловічого взуття, теплих светрів, штанів, білизни, шкарпеток

Речі слід приносити у Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Контактний телефон: 233−14−79.

Довідка:

Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради, та надає різні види соціальних послуг громадянам, які опинились на «вулиці». Зокрема, веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік і тимчасову прописку, сприяє реєстрації переважного місцезнаходження, здійснює соціальне патрулювання, надає інформаційні, правові та консультаційні послуги, сприяє у відновленні документів, майнових і житлових прав.

Фото: ЛМР