Експравоохоронця, який скоїв на Науковій смертельну ДТП, засудили до 3 років тюрми

Апеляційний суд призначив експравоохоронцю покарання у вигляді трьох років позбавлення волі через смертельну ДТП, яку той скоїв 9 років тому на вулиці Науковій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Йдеться про подію, яка трапилась у ніч з 23 на 24 листопада 2010 року. Тієї ночі експравоохоронець за кермом автівки Skoda Octavia, у якій перебували ще двоє осіб, проявив неуважність до дорожньої обстановки та в’їхав заднім колесом у бордюр, а після цього – врізався у стовп лінії електропередач. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів загинув у лікарні.

Так, Франківський районний суд м.Львова призначив фігуранту покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та водночас звільнив від відбування покарання на підставі с.75 КК України.

Прокуратура у Апеляційному суді оскаржила цей вирок та довела, що виправлення вказаної особи неможливе без ізоляції від суспільства.

Суд погодився із доводами прокурора про те, що не було враховано ступеня тяжкості вчиненого, обставин інциденту, поведінки підозрюваного та інших чинників. Зокрема, йдеться про те, що зловмисник не зізнавався, що саме він перебував за кермом, а надалі декілька років не відшкодовував завдану постраждалій шкоду.

Відтак, 30 жовтня цього року колишньому поліцейському призначили справедливе покарання – 3 роки ув’язнення з дворічним позбавленням права керувати транспортними засобами.