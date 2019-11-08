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До кінця 2019 року у Львові мають відновити чотири бібліотеки

Наталя Дуляба

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У Львові зараз активно ремонтують 8 бібліотек. Роботи у половині із них мерія обіцяє завершити ще до кінця 2019 року. Про це сьогодні, 8 листопада, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами посадовця, міські бібліотеки не просто ремонтують, а перетворюють їх у сучасні медіатеки – місця, де можна не лише повчитись чи почитати книгу, а й відпочити та послухати цікаву лекцію.

«Ми рухаємось за принципом максимальної децентралізації. Зараз у роботі є 8 об’єктів, 4 зі яких маємо змогу завершити ще цього року», – розповів Андрій Москаленко.

Відтак до кінця 2019 року у Львові планують відновити такі бібліотеки:

  • Lviv Open Lab – інноваційний освітній простір на просп. Червоної Калини, 58. Тут працюватимуть три лабораторії: фізико-хімічна, ІоТ-лабораторія, тобто роботехніка, та біотехнологічна лабораторія. Всі охочі зможуть тут відвідати й майстерню для роботи з деревом, лекторій, медіастудію. Поруч із цим простором віднедавна вже запрацювала Wiki-бібліотека. Зараз усі роботи у Lviv Open Lab є на завершальній стадії.
  • Сенсотека у Стрийському парку (вул. Уласа Самчука, 22). Освітній простір облаштовують у старовинній будівлі, у якій збережуть автентичні двері і вікна. Зараз тут триває капремонт і заміна інженерних мереж.
  • Бібліотека «Під Високим Замком» (вул. Б. Хмельницького, 175). На завершення всіх робіт міська рада Львова має виділити ще 3 млн грн.
  • Бібліотека для дорослих на вул. І. Миколайчука, 1.

Зазначимо, зараз у Львові працюють 40 бібліотек, що підпорядковуються міському управлінню культури. Із них 23 – це бібліотеки для дорослих, а 17 – для дітей.

Як повідомляв Львівський портал раніше, до кінця 2019 року у Львові збирались відкрити шість оновлених бібліотек.

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