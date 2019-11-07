Українець, який рятував під час масової ДТП людей з палаючих авто, отримав польське громадянство

Українець Андрій Сироватський, який 9 червня врятував людей в масштабній аварії біля Щецина, отримав польське громадянство. Про це повідомляє «Польське радіо».

У трагічній аварії, яка трапилась на автостраді А6 біля Щецина 9 червня цього року, українець, який живе і працює у Польщі, ризикуючи власним життям, врятував декількох осіб.

Зворушений Андрій Сироватський подякував за надання громадянства. Коментуючи червневу подію, він сказав, що те, що він зробив, вважав своїм обов’язком, тим, що повинен був тоді зробити.

«За 100 м від себе я побачив великий вибух, а після нього – вогонь, вищий від вантажівки. Я побачив легковик з розбитим заднім вікном, у якому були діти. Як батько і чоловік, я повинен був їм допомогти», – сказав Польській прес-агенції Андрій Сироватський, згадуючи трагічні події на автостраді А6.

Любуський воєвода Владислав Дайчак, який від імені президента Польщі Анджея Дуди вручив Сироватському і його родині акт про надання польського громадянства, зазначив, що всі пам’ятають цю трагічну подію. «Де загинуло 6 осіб, могло загинути більше. Завдяки тобі, Андрію, цьому вдалося запобігти, завдяки твоїй винятковій людській позиції, вдачі, шляхетності, ти показав своїм вчинком, що людське життя – це найбільша цінність», – сказав Дайчак.

Він також додав, що 24 липня 2019 року було подано заяву з проханням про надання польського громадянства для родини пана Андрія і того ж дня Владислав Дайчак звернувся до президента РП з проханням прискорити цю процедуру.

З 2016 року черкащанин Андрій Сироватський разом з дружиною Тетяною, дітьми – Олександрою та Дмитром, проживають у Польщі. Спочатку сам Андрій проживав у місті Слубіце, а після того, як його родина приїхала до Польщі, вони оселилися у Стшельцях Краєнських.

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