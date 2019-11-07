Поліція розшукує водія, який збив пішохода у Галицькому районі

Вчора, 6 листопада, близько 18:30 год. на вулиці Замкненій у Львові невідомий водій збив 57-річного львів’янина і втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 57-річного львів’янина, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом плеча», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи відеореєстратора або володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини події та особу водія-втікача, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.