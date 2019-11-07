Львівських перевізників штрафують за недостатню кількість автобусів на рейсах

За останні два місяці управління транспорту ЛМР склало 270 актів за недотримання умов договору перевізниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми проводимо перевірки якості перевезень і дотримання умов договору перевізниками. Виявлені порушення фіксуємо в актах і накладаємо штрафи. Так, у вересні було складено 125 актів і накладено штрафи, з яких 28 – оплачено. У жовтні складено 145 актів, 35 оплачено. У листопаді – 18 актів і 3 оплачено», – розповів Орест Олеськів.

За його словами найпоширеніше порушення – це недостатня кількість автобусів на рейсах.

Нагадаємо, автобусні маршрути у м. Львові обслуговують ЛК «АТП-1», ТзОВ «Міра і К», «АТП-14 630», ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ». Також Миколаївське АТП виграло конкурс на обслуговування маршруту № 36.